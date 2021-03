Vader van Luca Brecel dient coach Ronnie O’Sullivan van antwoord na wereldkampioen onwaardige prestatie

Ronnie O’Sullivan is troosteloos laatste geëindigd in de groepsfase van de WST Pro Series snooker. De regerende wereldkampioen kon slechts twee van zijn zeven wedstrijden winnen.

‘The Rocket’ won zijn eerste partij in Groep I (2-0 tegen Jamie Wilson), maar ging vervolgens bijzonder verrassend met 1-2 onderuit tegen Ben Hancorn. Ondanks een break van 141. Daarna volgenden nederlagen tegen David Lilley (0-2) en Chen Zifan (1-2).

Vervolgens kwam O’Sullivan te laat voor zijn wedstrijd tegen Mark Joyce. De Engelsman moest daardoor beginnen met een 1-0-achterstand. Toch won hij alsnog… in veertien minuten. Met breaks van 98, 48 en 50.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een plek bij de eerste twee, wat recht gaf op een plaats in de volgende groepsfase, was dan echter al ver weg voor ‘The Rocket’. En helemaal toen hij met 0-2 verloor van Lu Haotian. De partij tegen de eveneens uitgeschakelde Tom Ford was er dan ook eentje puur voor de statistieken.

Bij een 0-1-achterstand maakte O’Sullivan het wel heel bont toen hij een harde wind liet terwijl de zwarte bal maar nipt in het net belandde. De wereldkampioen kon zijn lach niet bedwingen en speelde al giechelend voort. Zonder succes, want Ford zou de partij met 0-2 winnen.

De beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zijn coach Stephen Feeney liet op Twitter weten geen voorstander te zijn van dergelijke formats in het snooker, met spelers die ingedeeld worden in groepen.

“Het is niet bepaald de juiste omgeving om in te spelen wanneer een wedstrijd niets kan betekenen voor een speler, maar alles voor iemand anders”, aldus de man die O’Sullivan naar drie wereldtitels leidde de voorbije jaren.

Carlo Brecel, de vader van Luca Brecel, diende Freeney van antwoord. “Naar mijn mening doet de snookerbond haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de kalender niet leeggeraakt voor spelers”, aldus de Limburger. “Wees dankbaar en als een speler niet wil spelen, dan moet hij niet meedoen.”