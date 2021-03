Mama vertederd door zelfgemaakte kaart voor Moederdag van tienerzoon tot ze de kleine lettertjes leest

In onze contreien wordt Moederdag meestal in mei gevierd, maar in het Verenigd Koninkrijk werden mama’s op 14 maart in de bloemetjes gezet. Becca Thompson was dolgelukkig toen haar tienerzoon (14) haar een zelfgemaakte kaart schonk - pubers kunnen zo’n dag al eens vergeten - maar toen las ze de kleine lettertjes op de andere flap. Becca zette alles op TikTok, waar haar video al meer dan een miljoen keer werd bekeken. “Hij had gewoon niet veel zin”, aldus de moeder.