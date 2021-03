Costa Rica in de ban van complot binnen nationale ploeg: ex-Gentspeler en PSG-doelman wilden met opzet verliezen

In Costa Rica is er momenteel een proces aan de gang in verband met de nationale voetbalploeg. Onder anderen Bryan Ruiz (ex-AA Gent) en PSG-doelman Keylor Navas willen hun naam zuiveren nadat ze beticht werden van het smeden van een complot.

Alles draait rond ex-bondscoach Jorge Luis Pinto. In 2014 zou die niet meer de steun gehad hebben van de spelersgroep, maar de voetbalbond zag een ontslag destijds niet zitten. Daarop zouden Ruiz (momenteel actief in eigen land bij Alajuelense), Navas en Celso Borges een plan gesmeed hebben om Pinto buiten te werken. Ze zouden namelijk vernomen hebben dat de Colombiaan moest opstappen bij drie nederlagen op een rij, wat zo in diens contract zou gestaan hebben.

De bal ging aan het rollen na uitspraken van voormalig bondsdirecteur Adrián Gutiérrez, waarop het drietal naar de rechter trok tegen zogenaamde laster. Deze week begon dat proces en daarbij kwamen een aantal prominenten reeds getuigen.

“Het was Keylor Navas die het plan bedacht om drie wedstrijden op rij te verliezen”, aldus gewezen bondsvoorzitter Eduardo Li tijdens zijn verhoor in de rechtbank. “De spelers wilden niet langer verder met Pinto omdat de onderlinge relatie stuk was. Ik was wel verrast dat ze afwisten van die clausule.”

Volgens Li maakte het drietal dat zelfs duidelijk in een vergadering met hem. Ex-directeur Rafael Vargas bracht een gelijkaardig verhaal. “Toen ik in Brazilië arriveerde voor het WK had ik een vergadering met Eduardo Li. Hij zei me dat Ruiz, Borges en Navas de resultaten van het nationale elftal in gevaar zouden brengen als Pinto aanbleef als bondscoach na het toernooi.”

Ook Pinto, die Costa Rica naar de kwartfinales leidde op het WK, kwam aan het woord via een videocall. “Na het WK heb ik tien dagen genomen om mijn project voor de komende vijf jaar uit te werken”, aldus de Colombiaan. “Maar toen ik samenzat met Gutierrez, Vargas en Li vertelden ze mij dat de spelers met opzet wedstrijden zouden verliezen als ik aanbleef.”

Pinto stapte in juli dan ook op. Hij coachte sindsdien nog onder anderen Honduras en de Verenigde Arabische Emiraten. Navas ontkende intussen nog eens zijn betrokkenheid in de hele zaak. “Ik zou zoiets nooit zeggen of doen”, aldus de PSG-doelman. “Wij zijn profs en hebben eergevoel.”