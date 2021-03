NBA. Damian Lillard gaat los met 50 punten, LeBron James glijdt door de lucht alsof het niets is

Damian Lillard was dinsdagavond uitstekend op dreef bij Portland in de thuiswedstrijd tegen New Orleans. De zesvoudige All-Star leidde zijn team met 50 punten, waaronder twee ultieme vrijworpen, naar een nipte 125-124 overwinning.

Voor de 30-jarige Lillard was het de twaalfde keer in zijn carrière dat hij minstens 50 punten scoorde. De Amerikaan voegde er ook tien assists en zes rebounds aan toe.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor Portland was het de 23e zege in 39 wedstrijden. De Trail Blazers staan daarmee op de zesde plaats in de Western Conference. New Orleans verloor voor de zeventiende keer in 40 matchen en is voorlopig elfde in het westen. De top acht van elke conference mag naar de play-offs.

LeBron James bleek dinsdagavond eveneens goed op dreef. De topvedette van de Los Angeles Lakers was tegen staartploeg Minnesota goed voor de 99e triple-double uit zijn imposante carrière. Hij maakte 25 punten, plukte twaalf rebounds en deelde twaalf assists uit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De regerende NBA-kampioen versloeg de Timberwolves met 137-121 en verstevigde zo zijn derde plaats in de tussenstand van de westelijke conference, na Phoenix en leider Utah. De Jazz behaalde een 109-117 overwinning in Boston.

Uitslagen:

Miami - Cleveland 113-98

Philadelphia - New York 99-96

LA Lakers - Minnesota 137-121

Boston - Utah 109-117

Portland - New Orleans 125-124

Chicago - Oklahoma City 123-102

Houston - Atlanta 107-119

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 70,0 40 28 12

2. Brooklyn 67,5 40 27 13

3. Milwaukee 64,1 39 25 14

4. Miami 55,0 40 22 18

5. Charlotte 52,6 38 20 18

6. Boston 51,3 39 20 19

7. Atlanta 50,0 40 20 20

8. New York 48,8 41 20 21

9. Chicago 47,4 38 18 20

10. Indiana 44,7 38 17 21

11. Toronto 43,6 39 17 22

12. Washington 36,8 38 14 24

13. Cleveland 35,9 39 14 25

14. Orlando 33,3 39 13 26

15. Detroit 25,6 39 10 29

WESTERN CONFERENCE

1. Utah 74,4 39 29 10

2. Phoenix 68,4 38 26 12

3. LA Lakers 67,5 40 27 13

4. LA Clippers 63,4 41 26 15

5. Denver 59,0 39 23 16

6. Portland 59,0 39 23 16

7. San Antonio 55,6 36 20 16

8. Dallas 52,6 38 20 18

9. Golden State 50,0 40 20 20

10. Memphis 47,2 36 17 19

11. New Orleans 42,5 40 17 23

12. Oklahoma City 42,5 40 17 23

13. Sacramento 38,5 39 15 24

14. Houston 28,9 38 11 27

15. Minnesota 22,5 40 9 31

Programma van woensdag:

Detroit - Toronto

Inidiana - Brooklyn

Philadelphia - Milwaukee

Washington - Sacramento

Cleveland - Boston

Chicago - San Antonio

Houston - Golden State

Memphis - Miami

Denver - Charlotte

Dallas - LA Clippers