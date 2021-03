Fabio Jakobsen scoort naast de fiets en gaat trouwen met vriendin

Fabio Jakobsen stapt in het huwelijksbootje. De Nederlandse sprinter van Deceuninck - Quick-Step kreeg een ‘ja’ van zijn vriendin Delore Stougje. Heuglijk nieuws dus voor de man die vorig jaar zwaar ten val kwam in de Ronde van Polen en sindsdien meerdere keren geopereerd werd aan zijn gezicht.

De aankondiging:

Bij zijn zware val in de Ronde van Polen begin augustus liep Jakobsen een waslijst aan verwondingen op. Een hersenkneuzing. Scheurtjes in zijn schedel. Neus gebroken. Gehemelte gebroken en gescheurd. Tien tanden eruit. Een stuk van zijn boven- en onderkaak verdwenen. Snijwonden in zijn gezicht. Een ingesneden oorschelp. Gebroken duim. Schouder gekneusd, longen gekneusd. De zenuw van zijn stemband had een klap gekregen. En zijn billen waren zwaar gekneusd. Jakobsen flirtte dagen met de dood op de intensive care afdaling van een ziekenhuis in het Poolse Katowice, maar overleefde.