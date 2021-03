Vergeet elk doelpunt dat je dit jaar al bekeek en val achterover van deze perfect getimede volley vanaf 70 meter

De knal van Kevin De Bruyne in de Champions League was prachtig, maar klein bier vergeleken met de racket die ene Michele Castagnetti uit zijn sloffen schudde.

De verdediger van de Italiaanse tweedeklasser Cremonese stond maandagavond tussen de lijnen in de wedstrijd tegen Virtus Entella. Bij een 0-1-voorsprong trapte doelman Alessandro Russo de bal richting de helft van Cremonese. Maar alsof hij het zo gedroomd had, nam Castagnetti de bal na één bots perfect op de slof en zorgde hij zo voor een wonderbaarlijk doelpunt.

Cremonese hield de 0-2 vast en blijft zo veertiende in de stand. Virtus Entella is de rode lantaarn in de Serie B, waar Empoli aan de leiding gaat voor het Monza van Silvio Berlusconi.