Team Nieuw-Zeeland wint 36e America’s Cup

Team Nieuw-Zeeland heeft woensdag de 36e editie van de America’s Cup zeilen gewonnen. De Kiwi’s versloegen in de strijd om The Auld Mug, de oudste sporttrofee ter wereld, het Italiaanse Luna Rossa met 7-3.

Het Nieuw-Zeelandse team begon niet al te best aan de wedstrijd in eigen land in Auckland en keek tegen een 2-3 achterstand aan. Met dankzij vijf zeges op rij slaagde het team van olympisch kampioen Peter Burling erin zijn titel te verlengen. Voor de Nieuw-Zeelanders was het de vierde eindzege (na 1995, 2000 en 2017).

© AFP

“Dit is helemaal irreëel, het geef een enorme voldoening voor de hele ploeg”, reageerde Burling aan de finish.

De overwinnaars kregen felicitaties van de Nieuw-Zeelandse eerste minister Jacinda Ardern. “Team Nieuw-Zeeland bezorgt ons opnieuw zoveel fierhied door van de America’s Cup de Nieuw-Zeelandse Cup te maken”, zei ze.

De America’s Cup werd voor het eerst georganiseerd in 1851.