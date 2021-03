‘Mister’ Michel Verschueren wordt 90 jaar en blikt terug op zijn leven en carrière:“In een rusthuis krijgen ze mij nooit”

Laat de champagne knallen, want Michel Verschueren wordt 90 jaar. Op die leeftijd spartelt het lijf al eens tegen, maar Mister Michel is nog altijd gewiekst en bijdehand. Na een verjaardagsbezoek aan de iconische Anderlecht- manager kwamen wij alvast terug met een box vol anekdotes en levensbeschouwingen. De zilveren vos verliest dan wel zijn haren, maar niet zijn streken. “In een rusthuis krijgen ze me nooit.”