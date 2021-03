Club Brugge is 229 miljoen euro waard op de beurs: 30 procent aandelen worden verkocht

LEES OOK. Club Brugge bevestigt dat het naar de beurs wil: “Historische stap om verder te groeien”

De Belgische landskampioen gaat met een waarde van 229 miljoen euro de beurs op. Zo’n 30 procent van de aandelen worden te koop aangeboden aan een prijs tussen de 17,5 euro en 22,5 euro. Goed voor een totale som van 75 miljoen euro.

“Het aanbod is bedoeld om het profiel van Club Brugge als commercieel beheerd bedrijf in de voetbalsector te versterken, een nieuwe langdurige aandeelhoudersbasis voor Club Brugge te creëren, haar fans de mogelijkheid te bieden om rechtstreeks eigenaar te worden en liquiditeit te bieden aan de verkopende aandeelhouder”, klinkt het. “Club Brugge is van mening dat het aanbod haar een betere toegang zal verschaffen tot de kapitaalmarkten, wat in de toekomst kan helpen om extra groei te financieren en om haar activiteiten en financiële positie verder te versterken. Club Brugge zal geen opbrengsten ontvangen uit het aanbod.”