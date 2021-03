Van Ranst vertelt CNN waarom vaccinatie met AstraZeneca verder gaat

“Mensen denken dat wat er ook gebeurt na een vaccinatie, veroorzaakt wordt door die vaccinatie en dat is simpelweg niet zo,” sprak Van Ranst in het Engels tot presentatrice Becky Anderson. De viroloog aan de KU Leuven legde via een videobelverbinding uit dat na het toedienen van vaccins ‘a lot of bad things’ kunnen gebeuren, zoals auto-ongelukken. Dat auto-ongeluk is dan niet te herleiden tot het toegediende vaccin. Terwijl sommige mensen wel die link leggen. Opnieuw een manier om te stellen dat het vaccin van AstraZeneca onterecht gecontesteerd is.

Dinsdagavond was Van Ranst ook te gast in De Afspraak op Canvas. Daar zei hij dat er verhoudingsgewijs net minder tromboses voorkomen bij mensen die gevaccineerd zijn. Na 17 miljoen geprikte AstraZeneca-vaccins zijn er slechts 15 tromboses vastgesteld, aldus de viroloog, die zelf met het AstraZeneca-vaccin ingeënt werd. “Het AstraZeneca-vaccin is heel effciënt om hospitalisaties en sterftes te vermijden”, klonk het.

(kbz)