Ziekenhuisopnames en coronabesmettingen blijven toenemen

In de week vanaf 10 tot en met 16 maart werden dagelijks gemiddeld 168 personen met Covid-19 opgenomen in een ziekenhuis, 12 procent meer dan in de zeven voorgaande dagen. Momenteel worden 2.086 coronapatiënten verzorgd in het ziekenhuis. Van hen liggen er 523 op de afdelingen intensieve zorgen.

In de week vanaf 7 tot en met 13 maart kwamen er per dag ook gemiddeld 2.958 bevestigde besmettingen met het coronavirus bij, een toename met 26 procent in vergelijking met de week ervoor. Er werden wel 9 procent meer coronatests afgenomen. De positiviteitsratio van die tests steeg licht tot 6,8 procent (+0,7 procent). Het reproductiegetal ligt nu op 1,10, wat betekent dat de epidemie aan kracht toeneemt.

Voorlopig blijft alleen het aantal dagelijkse sterfgevallen dalen. Vanaf 7 tot en met 13 maart ging het om gemiddeld 24,4 per dag, een daling met 6,6 procent.

In België zijn sinds het begin van de pandemie nu al 813.026 besmettingen met het coronavirus bevestigd. In totaal bezweken 22.572 mensen aan Covid-19.

Intussen zijn 796.922 landgenoten minstens gedeeltelijk gevaccineerd (6,9 procent van de totale bevolking, of 8,7 procent van de volwassenen), en 396.270 mensen al volledig (3,4 procent, of 4,3 procent volwassenen).

(adb)