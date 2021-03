Na het slechte nieuws over Eden Hazard viel er dinsdagavond nog eens goed nieuws te rapen bij Real Madrid. De Koninklijke plaatste zich voor het eerst in drie jaar nog eens voor de kwartfinales van de Champions League met dank aan een 3-1-zege tegen Atalanta. Voor Thibaut Courtois, die enkele puike reddingen verrichtte, is het zelfs de eerste kwartfinale sinds 2013-2014.