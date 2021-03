Hasselt

Het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) blijft achter het AstraZeneca-vaccin staan. “We verwachten ook niet dat het EMA dat standpunt nu zou wijzigen”, zegt prof. Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie. “Als er vaccins in andere landen vrijkomen, zijn we hier natuurlijk in geïnteresseerd.”