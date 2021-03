Gouverneur Jos Lantmeeters moet samen met de Limburgse ministers in de Vlaamse regering een akkoord vinden. — © Luc Daelemans

Hasselt

Nu vast staat dat Limburg in verschillende regio’s wordt verdeeld, barst de politieke strijd los. Worden het drie regio’s, zoals de Vlaamse regering aankondigde, of krijgen we toch een ander scenario?