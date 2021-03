Vang een glimp op van twee uiterst zeldzame albinohertjes

Het zien van één albinohert is zeldzaam, maar twee? Dat is ongehoord.

Een inwoner van Wake Forest, North Carolina, had de kans om niet één, maar twee albino-herten te spotten in zijn tuin.

‘Ik zag plots twee van deze prachtige diertjes, door het raam, in mijn achtertuin en ik was op zijn zachtst gezegd verrast, want het zien van één albinohert is zeldzaam, maar twee? Dat is ongehoord.’ aldus de man.

Indianen geloven dat het zien van een albinohert symboliseert dat er iets mysterieus onder de oppervlakte ligt dat je momenteel niet kunt zien of begrijpen.

