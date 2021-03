Gratis digitale infosessie energielening

De gemeente Kinrooi organiseert in samenwerking met het Energiehuis Limburg een digitale informatiesessie over voordelige leningen om je woning te renoveren.

“Een eerdere infosessie stond in februari op het programma, maar die werd toen geannuleerd”, aldus burgemeester Jo Brouns (CD&V). “Omdat het om een erg voordelige lening van 1,5% of zelfs een renteloze lening kan gaan, willen we deze info toch zeker aan onze inwoners meegeven. Je krijgt ook praktisch advies van de specialisten van Energiehuis Limburg. Deelname is gratis, je moet enkel vooraf inschrijven en kan dan de vergadering volgen via een link.” De digitale vergadering gaat door op donderdag 18 maart om 19 uur. Inschrijven kan door de link bij de informatie over de vergadering op kinrooi.be aan te klikken.