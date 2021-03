In Bilzen waren er dinsdag weinig afzeggingen, terwijl in het vaccinatiecentrum van Leopoldsburg bijna de helft niet kwam opdagen. — © Tom Palmaers

Bilzen

België behoudt het vertrouwen in het AstraZeneca-vaccin en dus werd er dinsdag volop verder geprikt in de Limburgse vaccinatiecentra. Al sluipt de twijfel er stilaan in bij sommige Limburgers. In Leopoldsburg kwam bijna de helft niet opdagen voor zijn of haar inenting.