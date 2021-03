Samana Meeuwen verrast leden met doe-dingetjes

Samana Meeuwen heeft de leden verrast met een boekje vol met prettige doe-dingetjes. Van bakrecepten, sudoku’s, zoek de fout, woord- en letterzoekers tot lachen is gezond. "Bijna niet te geloven, één jaar geleden, op 11 maart 2020 was onze laatste bijeenkomst. Na het lentefeest gingen toen alle deuren op slot. Hopelijk kunnen we dit jaar nog onze activiteiten hervatten: iedereen, leden en vrijwilligers trachten naar dit moment", zo klinkt het bij Samana Meeuwen.Heb je zin om de vrijwilligersploeg te versterken, neem dan vrijblijvend contact op. Je kan Samana ook volgen via https://samanameeuwen.blogspot.com/