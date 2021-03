Wie een afspraak bij de kinesist wil maken, heeft best even geduld. De kinesisten hebben het zo druk, dat patiënten enkele dagen of zelfs weken moeten wachten voor een sessie. En dat komt omdat veel thuiswerkers last hebben van hun nek, rug of schouders. En omdat we massaal zijn beginnen lopen en fietsen, maar niet altijd het juiste materiaal aanschaffen, en dus sneller blessures oplopen.