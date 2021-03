Meer en meer mensen haken af: 1 op 2 in Leopoldsburg weigert AstraZeneca-vaccin

Leopoldsburg

De vaccinatiecentra in Limburg zien meer en meer mensen afhaken door de twijfel over het AstraZeneca-vaccin. In Leopoldsburg is zelfs meer dan 50 procent van de opgeroepen personen niet komen opdagen. Paniek is nochtans nergens voor nodig, zo benadrukken de experts. Het AstraZeneca-vaccin is een veilig vaccin en het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft vandaag nog eens het advies herhaald om de vaccinaties verder te zetten. Het beeld in de vaccinatiecentra is dubbel. Veel mensen passen voor het AstraZeneca-vaccin. Maar er zijn ook veel burgers die zich spontaan melden en zo hopen op de reservelijsten terecht te komen en snel ingeënt te raken.