Beringen

En eindigen doen we met de dag van de sociaal werker. In heel Limburg gingen beleidsmakers op pad met iemand uit de sector. Zo wandelde gouverneur Jos Lantmeeters door Beringen met Lien Vanlangenaeker. Lien is al jaren actief als sociaal werker en ziet dagelijks hoeveel mensen in deze tijd nood hebben aan verbondenheid.