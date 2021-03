In Brussel is vanmorgen het grootste proces ooit gestart in ons land, dat van de vzw Klimaatzaak tegen de Belgische overheden. 11 bekende en bezorgde burgers en meer dan 60.000 mede-eisers vragen de vier overheden in België om concrete maatregelen te nemen om de klimaatverandering te bestrijden. De strijd van Klimaatzaak begon bijna zeven jaar geleden, in Limburg.