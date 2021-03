Hasselt

De Groene Boulevard in Hasselt zal tegen 17 mei omgedoopt worden tot de Regenboog Boulevard. Althans voor een maand toch. Het plan is om alle bomen van de Kleine Ring te versieren met gebreide lapjes in regenboogkleuren. De actie komt er op initiatief van Regenbooghuis Limburg die aandacht wil besteden aan de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie, oftewel de IDAHOT, op 17 mei.