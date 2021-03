Opglabbeek

Het Natuurhulpcentrum wil een wolvenverblijf bouwen om aangereden of gewonde wolven tijdelijk op te vangen en te laten herstellen. Het wordt een speciale buitenkooi, waar de wolf niet in contact kan komen met medewerkers van het Natuurhulpcentrum. Het is namelijk belangrijk dat de wolf mensenschuw blijft, met het oog op vrijlating