Rafael Nadal zal ook niet in actie komen op het ATP Masters 1000 toernooi in Miami, dat op 24 maart van start gaat. “Ik vind het jammer dat ik niet in Miami kan spelen. Ik moet volledig herstellen en klaar geraken voor het gravelseizoen in Europa”, zo heeft het nummer drie van de wereld dinsdag laten weten op Twitter.