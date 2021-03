TIPS. Koffie voor twee, sneakers met brains

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Koffie om te delen

Een kop koffie delen met iemand die je na aan het hart ligt, denk aan een koffiepauze met je man tijdens het thuiswerken… Dat kan eenvoudig met de nieuwe Carafe Pour-Over Style. Dat is een capsule die in een Vertuo Next-machine van Nespresso past en niet één maar twee kopjes koffie van 535 ml tegelijk zet. Prijs voor een capsule: 1,20 euro. Ook verkrijgbaar in een doosje met zeven stuks voor 8,40 euro.

Brainy sneakers

Bij sportschoenenmerk Saucony en het Britse label End staken ze de koppen bij elkaar om een sneaker te ontwerpen, wat resulteerde in een paar als eerbetoon aan ons brein. Om de visuele suggestie van hersenen te wekken, werden verschillende lagen suède en donkerrode mesh met elkaar verweven. De zool geeft op bepaalde plaatsen licht in het donker. Op en in de schoenen vind je ook grafische ‘brain scans’ terug. Prijs: 165 euro, inclusief een stressbal in de vorm van hersenen.

Make-up die houdt

Cosmeticamerk Nyx heeft een nieuwe primer uit op basis van marshmallow-wortelextract. Die belooft je tien make-upverlengende voordelen. Zo zou je look niet alleen langer fris ogen… Een laagje product moet de huid ook hydrateren, gladder maken en je teint egaliseren. Kwestie dat je schmink een hele avond on fleek is als we weer het huis uit mogen. De primer, die veganistisch is en zonder silliconen is samengesteld, is verkrijgbaar bij Di en kost 17,50 euro.

Flacon vol fruit

Als de lente buiten nog niet begint hoef je er niet op te wachten. Met de fruitige geur 4711 Remix Cologne begint ze wanneer je wil. Verwacht je aan toetsen van sinaasappelbloesem, mandarijn en perzik als topnoten, een sensuele kern van oranjebloesem, praliné en amber met een blend van patchoeli, vanille en droog hout aan de basis. Te koop vanaf 29 maart. Prijs: 24,75 euro (100 ml).