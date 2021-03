Opknapbeurt voor basisschool De Bilter in Heers

“Er is in het lager onderwijs al een volledig nieuw dak gelegd”, vertelt directeur Ingrid Vangrootloon. “In de onderbouw komen er nieuwe toiletten. De volledige afbraak van de huidige toiletten vindt plaats in de paasvakantie. We hebben ook het bestaand sanitair een opknapbeurt gegeven zodat er na de vakantie voldoende sanitair aanwezig is voor onze leerlingen. Tot slot krijgt het internetnetwerk doorheen de hele school een upgrade. Er komen nieuwe routers en een nieuwe bekabeling, in elke lokaal komen er bovendien access points. Die werken moeten klaar zijn tegen 1 september.”

De leerlingen zullen weinig hinder ondervinden van de infrastructuurwerken. “We trachten de overlast voor hen tot een minimum te beperken”, belooft directeur Vangrootloon. “Ze gaan zo veel mogelijk op het grasveld achteraan spelen. Onze dienst infrastructuur houdt toezicht dat alle werken uitgevoerd worden volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Wij zijn blij dat onze scholengroep werk heeft gemaakt van deze investeringen.”