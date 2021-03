Wout van Aert heeft dinsdag de afsluitende tijdrit in de Tirreno-Adriatico gewonnen. De kopman van Jumbo-Visma reed de snelste tijd in San Benedetto del Tronto, voor Stefan Küng (Groupama-FDJ). Dé verassing van de dag was dat tijdritspecialist Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) niét won.