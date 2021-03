Delvaux geeft oude handtassen een tweede leven

Het Belgische Delvaux, het oudste lederenwarenhuis ter wereld, en Labellov, online retailer voor designer tweedehandsspullen, slaan de handen in elkaar. Ze gaan samenwerken om luxeartikelen in omloop te houden en bieden de stuks zo een circulaire toekomst.

In de Delvaux-boetiek van Brussel, Antwerpen, Brugge en Knokke wordt in het kader van deze samenwerking een afleverpunt voorzien. Eigenaars van een handtas kunnen hun exemplaar er afgeven in ruil voor een tegoedbon van het merk.

Na het inleveren krijgt de tweedehands tas een plekje op de site Labellov, waar een nieuwe eigenaar wordt gezocht. Als het accessoire aan de arm van een nieuwe koper bengelt, is de milieuvriendelijke cirkel rond en krijgt de klant de verkoopcommissie.