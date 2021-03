Medewerkers De Piepel zetten hun schouders onder vaccinatiecampagne

“Op dit ogenblik doet het dienstencentrum De Piepel dienst als vaccinatiecentrum en dat is een bewuste keuze”, zegt burgemeester Patrick Dewael. “Vaccineren is de belangrijkste troef om de corona-pandemie achter ons te laten en weer meer tijd en ruimte te krijgen voor contacten die ons welzijn en onze veerkracht aansterken. Inwoners van zorgzame buurten staan sterker, dat is een les die we uit de coronacrisis trekken. Buurtgerichte zorg is dan ook hét concept dat De Piepel de komende jaren zal ontwikkelen en uitdragen. Dat zullen ze doen met tal van partners zoals het verenigingsleven, individuele vrijwilligers en welzijnsorganisaties.”

De Tongenaren namen buurtgerichte zorg het voorbij jaar al ter harte. “Via #Tongerenhelpt werden senioren die hulp nodig hadden en warme vrijwilligers aan elkaar gekoppeld. Ook het vaccinatiecentrum wordt een centrum van burgernabije zorg, waar gezondheid en welzijn hand in hand gaan”, zegt schepen van Sociale Zaken Jos Schouterden. “Heel wat Tongenaren willen als vrijwilliger hun steentje bijdragen en hun stadsgenoten wegwijs maken in het centrum.”

Vrijwilligers

Hilde Tomsin, centrumleider van De Piepel, is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers zodat zij de ondersteuning krijgen die ze verdienen. “We hopen stiekem dat enkelen van deze vrijwilligers zich in de toekomst ook nog voor andere burgernabije initiatieven willen inzetten. Het vaccinatiecentrum is dus zeker een plaats waar nieuwe contacten gelegd worden, en bruisende ideeën ontstaan”, aldus Schouterden.

Kelly Blomme van De Piepel helpt Tongenaren met mobiliteitsproblemen verder. “Haar ervaring als coördinator van de Minder Mobielen Centrale komt hierbij goed van pas. Naast de rit van en naar het vaccinatiecentrum informeert ze de hulpvragers over het lokale en regionale aanbod van vervoer op maat.”

Kennismaking

Door de vaccinatiecampagne zullen heel wat Tongenaren voor het eerst kennismaken met De Piepel. “En dat is een meerwaarde, want voor heel wat senioren is De Piepel nog steeds onbekend”, gaat schepen Schouterden verder. “Tijdens de wachttijd na de vaccinatie laten we via een scherm zien wat De Piepel normaliter in haar mars heeft. Zo krijgen de mensen al een eerste kennismaking.”

Naast hun inzet in het vaccinatiecentrum blijven de medewerkers van De Piepel tijdens de vaccinatieperiode het aanspreekpunt voor de Tongerse senioren en buurtgerichte zorg. De senioren kunnen daarvoor momenteel terecht in het onthaalpunt dat ingericht is in het sociaal huis De Semper (Dijk 124). Het onthaalpunt is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en op afspraak voor onder meer aanvragen voor pensioenen, tegemoetkomingen voor personen met een beperking en eerstelijns psychologisch consult (tel. 012/24.24.30). Zodra de coronamaatregelen het toelaten, vliegt De Piepel uit en zorgen ze samen met de vrijwilligers voor ontmoeting, vorming en ontspanning in de buurt.