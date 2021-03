Koppel ziet op klaarlichte dag vreemd object in de woestijn: “Hangt daar al een uur stil in de lucht”

Als mensen een ufo spotten, gebeurt dat meestal in het holst van de nacht waardoor duidelijke beelden meestal ontbreken. Dit koppel zag echter op klaarlichte dag een “vreemd, zwart vlekje” in de lucht hangen tijdens een reisje van Arizona naar Californië. Het onbekende, vliegende object hing als “een uur stil”, maar was helaas ook deze keer te ver weg om duidelijk te filmen. Het is niet de eerste keer dat mensen ufo’s zien in de woestijn van Arizona. Eind februari nog stuurde een vreemd beelden van vreemde lichtjes in de nachtelijke hemel naar nieuwszender ABC.