Een vleugje folklore in je outfit: zo draag je patchwork, gezien bij Dolce & Gabbana

kledingstuk komen verschillende prints of stoffen samen, goed voor een folkloristische toets aan je outfit. Zo draag je de mode, die al decennialang knipoogt naar een lappendeken, in stijl.

Op de catwalk van het Italiaanse luxemerk Dolce & Gabbana kon je er niet naast kijken: alle modellen deden hun loopje in outfits die op een collage van verschillende stoffen en prints lijken. Voor bepaalde looks werd een boven- en onderstuk met patchwork gecombineerd. Andere silhouetten gaven de ogen meer rust door een neutraal stuk te matchen met patchwork.

Volgens Vogue is de trend, die sinds de jaren zestig af en toe opduikt in de collecties van allerlei toonaangevende modemerken, een logisch gevolg van de coronacrisis. “Veel mensen zijn dit jaar creatief geworden en maakten hun eigen kleding”, staat er te lezen. Dus heb je nog een paar oude jeansbroeken liggen? En toevallig ook ergens een blouse op overschot met ruitjes of paisley print?

Naai de losse lapjes aan elkaar en je krijgt een uniek, gerecycleerd kledingstuk dat ook nog eens beter is voor het milieu. Tip: geen zin om kleding te verknippen, maar wel een gat of scheur in een shirt, jas, broek of rok? Haal een patch naar keuze in huis en naai of strijk deze er gewoon op voor een subtiele interpretatie van de trend. Een bandana op je hoofd staat er vast perfect bij!

Shopping