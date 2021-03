Campus X Plus in pyjama naar school

Vrijdag 12 maart steunden leerlingen en personeel van Campus X Plus de actie van Bednet. Zo kwamen alle leerlingen en leerkrachten in pyjama naar school.

Zoals elk jaar op 12 maart liepen de leerlingen en personeelsleden op Campus X Plus rond alsof ze recht uit hun bed kwamen, gekleed in pyjama, onesie of gehuld in hun kamerjas. Hiermee betuigen ze telkens opnieuw hun steun aan leerlingen die door ziekte de lessen van thuis uit volgen dankzij de ondersteuning van Bednet. De mogelijkheid om lessen via Bednet te volgen, is niet alleen belangrijk om de leerstof te verwerven, maar ook omwille van het sociale aspect. Zo kunnen de zieke kinderen contact houden met hun klasgenoten en leerkrachten.