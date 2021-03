Freddy Davis blijft doorgaan met zingen

De geruchten dat Freddy Davis zou stoppen met muziek, zijn volledig uit de lucht gegrepen. Geen haar op het hoofd van Freddy denkt eraan om te stoppen. Daar is ook geen reden toe. Zijn vriendin Linda staat voor honderd procent achter de muzikale plannen van Freddy Davis. Als alles mag doorgaan, zal Freddy’s eerstvolgende optreden doorgaan op 1 mei in de namiddag in De Kaasboerin in Mol-Postel.

Wel is de samenstelling van het bestuur van de Freddy Davis Fanclub vzw veranderd, nadat er een paar mensen hun ontslag aangeboden hebben. Sinds februari is Sanne Swijsen de nieuwe voorzitter. Wie vragen heeft over de fanclub, kan contact opnemen met de voorzitter via sanne@freddydavis.net