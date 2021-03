Pyjamadag in GBS De Driesprong Millen

Net zoals in vele scholen deden ook de kleuters en de leerlingen van de gemeentelijk basisschool De Driesprong uit Millen mee. Allemaal kwamen ze afgelopen vrijdag in hun leukste pyjama naar school. Zo willen ze de zieke kinderen een hart onder de riem steken en Bednet meer bekendheid geven.

In de klas werd er ook even stil gestaan bij het belang van onderwijs voor zieke kinderen en jongeren. Dit jaar stond het thema dromen centraal, want ook Bednetters hebben dromen. In GBS De Driesprong vonden niet alleen de kinderen het een leuke dag, ook de leerkrachten en de directie deden mee en steunden zo dit mooie initiatief.