Modellen stellen lentecollectie voor tijdens Fashion and Bubbles

Ondanks de coronacrisis slaagden de stad en de Bilzerse middenstand er toch in om tijdens het koopweekend van 13 en 14 maart het evenement 'Fashion and Bubbles' te organiseren. Om de nieuwe lentecollectie voor te stellen, mochten de modellen van Models Inc International over de catwalk paraderen.

Vorig jaar werd het jaarlijkse lente-event Fashion and Bubbles van de Bilzerse middenstand nog in allerijl afgelast door de eerste lockdown. Dit jaar kon het evenement, weliswaar met de nodige coronamaatregelen, wel doorgaan. Zo'n 40 handelszaken in het centrum van de stad namen deel, waaronder een tiental modewinkels.

De klanten kregen een flesje bubbels mee naar huis om daar coronaproof te nuttigen en in de modewinkels liepen de modellen van Models Inc International op de rode loper om de lentecollectie van 2021 te showen. Normaal gezien is er een défilé met de hele groep op een podium aan de deur van de handelaars en op een parcours door de stad. Dit jaar showden de modellen de nieuwe collecties in elke winkel apart, telkens maximaal per twee.