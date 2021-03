Limburgse Wandelchallenge: voor elk wat wils op de terrils van Waterschei

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. De Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V) trekt op pad doorheen het Thorpark.

Voor Wim Dries (CD&V) staat een wandeling in het Thorpark symbool voor een trip doorheen de

Burgemeester Wim Dries. — © Raymond Lemmens

geschiedenis en de toekomst van Genk. “Er zijn de oude heidelandschappen van het natuurgebied Opglabbekerzavel die tonen hoe onze stad oorspronkelijk was. Daarnaast ben je getuige van het prachtige mijnerfgoed en krijg je als beloning een knap uitzicht bovenop de mijnterril.”

In de verte kan je turen naar de Mijnkathedraal van Waterschei, het stadion van KRC Genk en naar Campus EnergyVille aan de voormalige mijnsite. “Geschiedenis en toekomst komen hier bij elkaar. Dat maakt het Thorpark tot een van mijn favoriete plekken in Genk om te wandelen”, aldus de burgemeester.

Startpunt is het Thorpark in het Nationaal Park Hoge Kempen, aan de voormalige mijn van Waterschei. We beginnen met een snuifje

De mijn van Waterschei. — © Erwin Christis

cultureel erfgoed en trekken dan de natuur in. Daar kruist ons pad met het voormalige kolenspoor en zie je links de thuishaven van KRC Genk liggen. We tanken nog een fikse hap zuurstof en beginnen aan de eerste klim richting tussenplateau van de minst hoge terril. Onderweg wandelen we langs stenen torentjes. Fervente wandelaars kennen deze steenmannetjes wel als wandelbewegwijzering overal ter wereld. Hier leiden ze ons naar de top van de terril.

Op het plateau krijg je de eerste prachtige vergezichten met een blik op de beide terriltoppen. Met wat gezonde verbeelding roept dit verlaten landschap herinneringen op aan een prairielandschap, ver weg van hier.

We dalen opnieuw af en wanen ons plots in de bergen. Zoals het een goede bergtocht betaamt, is de pret echter van korte duur. We gaan terug klimmen. Hiervoor verlaten we de blauwe route even. De steenmannetjes wijzen de weg naar de top van de tweede terril en het ultieme panorama van deze wandeling op 142 meter hoogte.

Steenmannetjes wijzen ons de weg naar de top van de terril. — © Anneleen Mengels

Stille genieters

We stappen terug naar het plateau. Voor ons ligt een uitgestrekte vlakte met twee groene heuvels en enkele spiegelende meertjes. Op de achtergrond de mijnschacht en het topje van de mijnkathedraal. Het uitgelezen moment om even stil te staan en te genieten, misschien wel met een drankje in de hand.

De route gaat verder naar beneden en we betreden de Stiemer- en Bosbeekvallei. Water is hier de rode draad en zorgt voor een aparte aanwezigheid van fauna en flora. Gelukkig houden de vlonderpaden onze voeten droog. Bij de Hornszeevijver vinden we opnieuw een mooi rustplekje.

Als afsluiter kan je nog wat opsteken over de geschiedenis van de Schans van Waterschei. En terug bij de steenkoolmijn van het Thorpark kan je je helemaal verdiepen in die andere geschiedenis: het Limburgse mijnverleden. Ex-mijnwerkers vertellen je graag hun verhaal in het Mijndepot. Of geniet van een welverdiend drankje onder de indrukwekkende schachtbok. Voor elk wat wils, en dat is ineens de beste beschrijving voor deze wandeling.

Vlonderpaden houden onze voeten droog in de Stiemer- en Bosbeekvallei. — © Erwin Christis

Praktisch

Wandeling: Thor Park in het Nationaal Park Hoge Kempen

Startplaats? Thor Park, André Dumontlaan 67 in Genk

Lengte? 7,6 km, 10.700 stappen in 2 uur

Signalisatie? Volg de blauwe ruit

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be.

Download hier de GPX-versie.

De blauwe lus aan de terrils — © www.wandeleninlimburg.be

