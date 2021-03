KWB schenkt bloemetjes aan leden

De bedeling van de Raak is sinds de lockdown een moment geworden om naar uit te kijken. De afgelopen maanden kregen de leden namelijk niet alleen hun maandblad, maar ook een leuke attentie aan huis geleverd. Dit initiatief is er gekomen er om het contact met de leden tijdens de lockdown niet te verliezen.

“Waar we anders de Raak gewoon in de brievenbus steken, bellen we nu aan om onze presentjes af te geven”, zegt voorzitter Ghislain. “Op die manier houden we een praatje op veilige afstand en onderhouden we de band met onze leden nu onze activiteiten op een laag pitje staan. Wie weet wat de maand april in petto zal hebben?”