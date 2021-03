Katrien fleurt gemeente op met raam- en muurschilderingen

“Ik teken al van jongs af aan, maar door corona had ik er nu weer tijd voor. Tekenen was ideaal om mijn gedachten wat te verzetten. Rond Kerstmis maakte ik voor vrienden een raamschildering om in hun winkeltje in de kerstsfeer te brengen. Even daarna ben ik ook portretten beginnen schilderen. Omdat de aanvragen bleven binnenkomen, ben ik op zelfstandige basis gestart. Een eigen zaak was al langer een droom.”

Intussen kom je op verschillende locaties in Heers en omgeving originele creaties van Katrien tegen. “Ik maak niet alleen raamschilderingen en -tekeningen, maar ook muurschilderingen en schilderijen in opdracht. Handelaars kunnen bij mij terecht om hun zaak op te vrolijken, maar ook bij particulieren ga ik aan huis. Ik gebruik een combinatie van muurverf, acrylverf en posca stiften. De raamschilderingen kunnen drie tot vier maanden je raam sieren, de muurschilderingen blijven jaren goed. Ik schilder vooral vanuit mijn gevoel, vaak gaat het om kleurrijke figuren, dieren en themagebonden taferelen. Zo steken nu enkele handelzaken en huizen al in een paasbest jasje”, glimlacht Katrien.