Inwoners komen op straat als advocaat voor het klimaat

“Waarom moeten we zoveel moeite doen voor het klimaat? Het antwoord is eenvoudig: omdat we het 'verkloot' hebben. Wij zouden vriend moeten zijn van het klimaat en er ons dus ook naar moeten gedragen. Maar dat gebeurt dus niet”, zo klinkt het bij de betogers voor het klimaat. “Gelukkig zijn er wakkere burgers die de klok er niet bij moeten hebben om te weten dat het al laat is, maar nog niet te laat.”

“Toch heeft de overheid een zonnebril op als het stormt, wat zoveel wil zeggen als: ‘Het is allemaal niet zo erg, we hebben nog tijd.’ Dit was het sein voor de klimaatactivisten om de staat ter verantwoording te roepen. Om dit kracht bij te zetten, organiseerde de Klimaatzaak zondag 14 maart een ‘advocaat voor het Klimaat’-betoging in heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen.”

Ook op negen plaatsen in Limburg kwamen mensen op straat. Eén gemeente stak erbovenuit: Hechtel-Eksel. Daar kwamen 70 mensen (jongeren, middle-age en (jong)gepensioneerden) op straat als advocaat voor het klimaat om de Klimaatzaak in de kijker te zetten. Ze straalden in hun wit-zwarte outfit kracht en vastberadenheid uit. Het was eveneens een roep om hulp, om samen een evenwicht te zoeken met heel wat inwoners van de gemeente.