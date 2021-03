Op de vergadering van de Pro League van dinsdag is beslist dat Lommel-voorzitter Harm van Veldhoven toegevoegd wordt aan de raad van bestuur. Over de belofteploegen in 1B is nog geen duidelijkheid, wel staat vast dat Lierse K. volgend seizoen in 1B speelt ondanks de huidige degradatieplek. Dat vernam onze sportredactie.