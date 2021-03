COLUMN Shanna Wouters: Een mijlpaal: mijn 100ste column!

Een mijlpaal. Honderd columns lang neem ik u al mee op sleeptouw door mijn leven. Langs dagdagelijkse beslommeringen, intens verdriet maar ook -en vooral- langs elk momentje van genot. Ik herinner me nog de eerste column vanuit mijn hofke die verscheen op 25 augustus 2017. Ja, al 3,5 jaar geleden. Voor het eerst werd u als lezer waarschijnlijk geconfronteerd met de woorden: Ehlers Danlos. Zo moeilijk als de naam van de ziekte klinkt, zo gecompliceerd is het leven ermee. Tussen 2017 en nu zit een evolutie die niet meteen een vooruitgang te noemen valt, integendeel. Ik had ergens wel gehoopt dat het stabieler zou blijven, de realiteit is anders gebleken. Ik ben niet bij de pakken blijven zitten, zo hebben we onder andere het huis aangepast. Elke Belg mag dan wel een baksteen in de maag hebben, ik prefereer mijn maag toch te vullen met lekkers. Liefst met goed gezelschap rond de tafel, want ik ben een sociaal beestje. U schoof al lezend mee aan. U ontdekte dat we de kleine momentjes stelen tussen de vele medische afspraken door. Die "we", dat is meestal Moeke en ikzelf. Een hecht team. We zorgen voor mekaar, onder de noemer: “Twee halve is één hele”. Soms klinkt het, soms botst het, maar dat laatste duurt nooit echt lang, daarvoor is onze band door de jaren te sterk geworden. U leerde me kennen als iemand die vooruit wil, op mijn 4 wielen, dat spreekt voor zich. Maar ik streef ook naar onafhankelijkheid. Ik probeer nog van alles, zoals het gras afrijden, want de grasmaaier was toch een zelftrekker? Die 4 wielen brengen me door de wereld, waarin ook ik een waardevol bestaan wil hebben. Zo probeerde ik een beetje actief te zijn via vrijwilligerswerk, bij Radio Benelux en Toerisme Beringen. Helaas moest dat tijdelijk on hold om medische redenen en vervolgens kon ik niet hervatten omwille van de coronamaatregelen. Ja corona, plots hadden we allemaal een ander leven. In normale omstandigheden was ik op deze mijlpaal naar de redactie gereden met een lekkere taart, om alle redactieleden te bedanken dat ze al 100 keer mijn columns publiceerden. Feestelijk, weet u wel? Maar het zal in stilte vanachter mijn desk zijn, zonder toeters en bellen, al is het met veel dankbaarheid. Want ik had nooit gedacht dat ik zoveel trouwe lezers zou hebben. Via de krant, maar ook via Facebook van Columns by Shanna, waar elke keer tussen 10 à 15.000 views genoteerd worden. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik voor u mag schrijven. Ik nam u mee naar heinde en ver, maar vaak pende ik ook vanuit mijn bed of Paals tuintje. Neen, de tijd en de wereld hebben niet stil gestaan. Wanneer ik de laatste weken door onze stad rij, zie ik een aantal serieuze werven. Be-Mine zit zowat in zijn laatste fase en is een mooie site geworden. Maar er staat zoveel in de steigers: een imposante nieuwe brug over het kanaal is net ingevaren en het stadhuis moet nog afgewerkt worden. De iconische Paalse poort is deels ontmanteld en de rode markt wordt stilaan omgewoeld. Weldra herrijst een nieuw Beringen-centrum. Burgemeester Thomas Vints toont op onderstaande foto trots een van de vele projecten. De stad Beringen zal de komende jaren blijven vernieuwen. Wat verheug ik me om al die innovaties te mogen ontdekken. Zoals de nieuwe markt, die wellicht weer uitgedost zal worden met vele mooie bloemen die de groendienst aanbrengt doorheen Groot-Beringen. Ik kijk ernaar uit om weer alles op te zien fleuren. Als trotse inwoner zal ik u via de krant of Facebook, zeker mee op sleeptouw nemen langs vele van deze nieuwigheden. Zolang ik kan, beloofd!