Nieuwe FarmFun vestiging in Geel en Aalter

FarmFun startte in 2015 in het Limburgse Bocholt. Patrick Weltjens en Caroline Van Dijck diversifiëren en lanceerden teambuildings voor bedrijven en verenigingen op hun boerderij. Yves Wildemauwe en Evelien De Roo uit Aalter en Rob Dierckx en Ingrid Lenaerts uit Geel stappen nu mee in het FarmFun verhaal van Patrick en Caroline.

Koe-mmuniceren, koe-nnecteren en koe-coonen, de drie sleutelwoorden bij FarmFun. Rob Dierckx en Ingrid Lenaerts leiden het landbouwbedrijf in Geel sinds 2017, ze hebben ruim 300 melkkoeien en kiezen nu voor het FarmFun-concept. “Het is superleuk om mensen te laten kennismaken met het leven op de boerderij. We hebben dan ook niet lang getwijfeld!”

De Aalterse collega’s Yves en Evelien missen het contact met mensen op de boerderij en zien in FarmFun meteen als een opportuniteit. Wanneer de coronasituatie het toelaat zijn bedrijven en verenigingen meteen welkom op de FarmFun.

FarmFun in elke provincie

Patrick Weltjens is fier op de twee nieuwe telgen in de FarmFun-stal. “We hadden met Essen al een vestiging in het Antwerpse. Nu kunnen bedrijven ook terecht bij Rob en Ingrid in Geel. En als op 1 juli Yves en Evelien in Aalter openen, maken we onze ambitie helemaal waar met minstens één vestiging in elke Vlaamse provincie. Ondertussen blijven we verder zoeken naar melkveehouders die hun activiteiten willen uitbreiden.”

info: www.farmfun.be

RDr