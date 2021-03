Was het hacking? Real Madrid onderzoekt foutieve publicatie van medisch nieuws over aanvaller Rodrygo

Volgens de Madrileense huiskrant Marca en AS is de club het slachtoffer geworden van hacking. De kranten beroepen zich daarvoor op bronnen binnen de club. De valse berichtgeving werd enkele minuten na de publicatie reeds verwijderd.

In het ‘Parte medico’ dat onder meer op de website verscheen, werd gesteld dat de drievoudige international opnieuw zou te kampen hebben met een kwetsuur aan de hamstrings, een blessure die hij eind december opliep en waarvan hij intussen volledig hersteld is. Begin maart vierde hij zijn rentree bij de Koninklijke, voor de clash tegen Atalanta van dinsdagavond in de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League zit hij gewoon in de selectie.