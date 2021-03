Champions League

Na drie opeenvolgende Champions League-eindzeges tussen 2016 en 2018 liep het voor Real Madrid de voorbije twee seizoenen telkens mis in de achtste finales. In 2019 werden ze eruit gekegeld door Ajax, vorig jaar was Manchester City de boeman. Na de 0-1-zege in de heenmatch mag het vanavond niet opnieuw mislopen tegen Atalanta.