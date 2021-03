Agentschap Zorg en Gezondheid: “Vragen over AZ-vaccin, maar zien niet veel uitval”

Volgens Zorg en Gezondheid lopen er veel e-mails binnen van burgers met vragen over het AstraZeneca-vaccin, dat uit voorzorg tijdelijk niet meer toegediend wordt in veel Europese landen. Aanleiding is de vaststelling in Denemarken dat enkele personen bloedklonters ontwikkelden na toediening van het vaccin. In België wordt het vaccin nog wel toegediend.

“Het is ook normaal dat de mensen met veel vragen zitten”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het agentschap. “Maar als je mensen correct informeert, beslissen ze meestal wel om door te gaan met vaccinatie.”

Er wordt nog niet systematisch gerapporteerd aan Zorg en Gezondheid hoeveel mensen precies annuleren in de vaccinatiecentra. Maar Moonens zegt signalen vanop het terrein op te vangen dat dat aantal niet heel groot is. Wel is het zo dat er ook daar veel vragen zijn, en dat daar een correct antwoord op geboden moet worden.

“Iedere dag sterven er in ons land nog 24 mensen na besmetting met het coronavirus. Het aantal overlijdens door vaccinatie in ons land bedraagt ‘0’. Het is op die manier dat je heel rechttoe rechtaan een inschatting kan maken”, zegt Moonens.

Toch beslisten al onze buurlanden om uit voorzorg de inentingen met het vaccin op te schorten. Waarom België zijn eigen koers vaart? “We baseren ons voor onze inschatting op wat de experts zeggen, de artsen in eigen land, maar ook de experts van internationale instellingen als de EMA of de WHO”, zegt Moonens. “Zij zeggen dat het voordeel duidelijk opweegt tegen de risico’s. Bovendien blijkt uit de cijfers dat bloedklonters uiteindelijk niet vaker voorkomen bij gevaccineerden. In het Verenigd Koninkrijk, waar het vaccin massaal is toegediend, merken ze geen verhoging, integendeel zelfs. De cijfers zijn dus geruststellend. Er is geen verband aangetoond.”