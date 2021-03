Riolering voor Jeugdbivakplaats Sloerodoe

De Brogelerweg is de komende week afgesloten voor doorgaand verkeer. In opdracht van Fluvius is gisteren gestart met rioleringswerken op de Brogelerweg en wordt er een rioleringsaansluiting gerealiseerd naar jeugdhuis Sloerodoe. Tijdens de werken is een omleiding voorzien via Kaulille.

Het doorgaand verkeer tussen Bocholt en Grote Brogel via de Brogelerweg is de komende week niet mogelijk. De rioleringswerken voorzien in het uitbreken van de wegenis en de aanleg van een ondergrondse aansluiting die verder loopt via de toegangsweg naar de gebouwen van Sloerodoe.

Bocholtenaren die voor hun vaccinatie, zoals de 85-plussers, naar de VDAB-gebouwen in Peer rijden wordt aangeraden de omleiding via Kaullile te nemen. Want in Reppel zijn de werken aan de doortocht nog niet afgerond en geldt er nog steeds een omleiding. De werken aan de Brogelerweg zullen minstens een week duren. RDr