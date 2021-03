Hasselt

De 29-jarige Faton S., veroordeeld tot 22 jaar cel in de bloedwraakmoord, heeft dinsdag in Hasselt 14 maanden extra cel gekregen. Hij raakte in 2019 slaags met cipiers in de Hasseltse gevangenis. Dat deed hij vorige maand nog eens over in de gevangenis van Brugge. Toen gijzelde Faton een vrouwelijke cipier.