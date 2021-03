Hoe de geldschieter van Operatie Sky rijk werd met Hasseltse vodka

Dat de politie in Operatie Sky meer dan 1,2 miljoen euro in beslag nam, zeker 17 ton cocaïne onderschepte en bewijslast verzamelde tegen drugsbazen en hun handlangers, is deels te danken aan Riccardo Fanchini. Geen gulle weldoener van de war on drugs, maar een beruchte crimineel die in Antwerpen opereerde. Uitgerekend geld van de enorme boete die hij moest betalen, werd nu gebruikt om de criminaliteit in ons land een slag toe te brengen.