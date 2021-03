‘Natuurlijke ontbijtgranen’ zonder echte granen zijn de nieuwste rage op TikTok

Voor de start van de hype moeten we naar het account van Sherwayne Mears, die zichzelf online Natures Food noemt en ’s nachts op het idee kwam om natuurlijke ontbijtgranen samen te stellen. Dat bestaat volgens hem uit granaatappelpitten, kokoswater, een handvol bramen en bosbessen. Allemaal ingrediënten die je ook terugvindt in de natuur. “Het helpt met de spijsvertering en ik had energie genoeg om een marathon te lopen”, zegt hij in zijn video waarin hij de snelle snack maakt. Die is intussen meer dan vijf miljoen keer bekeken. Ook door de Amerikaanse zangeres Lizzo...

Zij flanste het fruitige ontbijt in elkaar en voegde er nog aardbeien en een paar ijsblokjes bij om vervolgens te smullen voor de ogen van haar meer dan dertien miljoen volgers. Of de ‘Coconut Water Berry Breakfast Cereal’ haar smaakte? “Ik ben verslaafd. Het is echt zo lekker en die granaatappels geven je crunch”, zei ze erover.

Niet iedereen is echter overtuigd over de bowl. Sommigen vinden het een gehypte fruitsalade, anderen omschrijven het gerechtje dan weer als een smoothie in vaste vorm. Een ander punt van kritiek is dat de term ‘natuurlijke ontbijtgranen’ misleidend is omdat er, nou ja, geen enkel graantje in zit.

Michael Sels, hoofddiëtist van het UZA, zegt dat 500 gram groenten en fruit eten per dag de richtlijn is. Al het extra fruit dat je eet, is dus een goede zaak. Hoe je het verdeelt, kies je volledig zelf. Maar in het ontbijt is het volgens de expert raadzaam om verschillende componenten aan bod te laten komen - denk aan koolhydraten en proteïnen in de bowl. Die extra’s zorgen voor een evenwichtige maaltijd én en verzadigd gevoel tot ’aan de lunch.